Пользователей Android из России предупредили о фейковом Play Market

Фейковый магазин приложений Google Play появился по адресу PLLAYMARKET.RU. Об этом предупреждает Telegram-канал True OSINT.

На сайте фейкового магазина имеется 12 «избранных приложений», среди которых российские банковские программы и приложения мобильных операторов.

«Основная цель хакеров — это пользователи популярных мобильных операторов и банков. Как обычно, файлы содержат троян», — предупреждает источник.

Таким образом, загрузив приложение с фейкового Play Market, пользователи рискуют лишиться доступа к своим аккаунтам и деньгам, которые хранятся в онлайн-банкинге.

На сайте также имеется поиск, однако он не работает — при нажатии кнопки «Поиск» или «Enter» на клавиатуре ничего не происходит.

Официальный магазин приложений Google Play, под который мимикрирует PLLAYMARKET.RU, доступен по адресу play.google.com. Кроме того, этот сайт недоступен в России в веб-версии, поэтому пользоваться им можно только через официальное приложение.

Недоступное российское приложение в Google Play можно найти в отечественном магазине приложений RuStore или на сайте разработчика нужного сервиса.