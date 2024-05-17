В России представили операционную систему kvadraOS для планшетов

В Москве состоялась презентация отечественной мобильной операционной системы kvadraOS для гаджетов российского бренда Kvadra. Компания Yadro объявила о своих планах по созданию унифицированной экосистемы продуктов и сервисов на базе этой ОС, сообщает портал «Хабр».

© Yadro kvadraOS

Операционная система kvadraOS основана на так называемом «голом Android» (AOSP) и включает в себя ряд уникальных компонентов и модифицированных решений с открытым исходным кодом. Ядро системы, приложения и сервисы были разработаны специально для этой операционной системы. По умолчанию в качестве магазина приложений будет использоваться российский RuStore.

Флагманским продуктом новой экосистемы станет планшет Kvadra_T, который уже оснащён мобильными сервисами Kvadra. Планшет поддерживает многопользовательский режим, позволяя создавать учётные записи с уникальными рабочими столами, приложениями и другими параметрами.

Кроме того, пользователи устройств на базе kvadraOS получат 15 ГБ свободного пространства в облаке Kvadra. В операционной системе также предусмотрен инструмент «Центр», который служит точкой доступа к службе поддержки, обновлениям и обратной связи.

Представители Kvadra сообщили о создании эксклюзивной аудиобиблиотеки для kvadraOS, вдохновлённой звуками производства на заводе «Ядро Фаб Дубна».