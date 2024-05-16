Ученые выяснили, что люди делали сложное оружие из дерева еще 300 тыс. лет назад
Немецкие археологи из государственного управления культурного наследия Нижней Саксонии доказали, что первобытные люди владели технологией изготовления прочных деревянных копий и другого оружия из древесины еще в раннем палеолите около 300 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Выводы ученых основаны на анализе 187 артефактов, обнаруженных при раскопках в шахте немецкого города Шенингена. Среди них оказалось 10 копий, семь метательных палок и 35 других инструментов, вырезанных из ели, сосны и лиственницы.
По словам исследователей, найденное оружие и орудия были изготовлены в ходе многоэтапного и сложного процесса, требующего большого терпения и опыта. Примечательно, что эти приемы были известны ныне вымершим видам людей, существовавшим до появления человека разумного и даже до возникновения неандертальцев.
Созданные доисторическими людьми копья позволяли им добывать лошадей и других крупных животных. Кроме того, археологи нашли свидетельства ремонта сломанных или затупившихся инструментов.