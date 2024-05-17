Обнаружено русло древнего рукава Нила, вдоль которого строили пирамиды

Египетские и американские геологи локализовали русло пересохшего рукава Нила длиной в 64 км, вдоль которого были построены пирамида Хеопса и другие усыпальницы фараонов времен Древнего и Среднего царства.

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Река резко обмелела около 4,2 тыс. лет назад в результате продолжительной засухи и песчаных бурь, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment.

"Мы использовали радарные спутниковые снимки, а также геофизические данные и глубинные образцы почв для анализа структуры грунта и отложений в окрестностях крупнейших пирамид Древнего Египта. Этот анализ позволил нам выявить несколько фрагментов русла исчезнувшего рукава Нила, который мы назвали Ахраматом. На его берегах находились гавани и храмы, которые соединены мощеными дорогами со многими пирамидами времен Древнего и Среднего Царства", - говорится в исследовании.

Открытие совершила группа американских и египетских геологов под руководством профессора Университета Северной Каролины Имана Гонейма при изучении того, как менялся характер течения Нила в последние несколько тысяч лет. Интерес ученых к этому вопросу связан с тем, что все крупные пирамиды Древнего Египта расположены на большом расстоянии от Нила, который предположительно служил основной артерией для доставки стройматериалов для пирамид.

В последние годы археологи, физики и геологи открыли свидетельства того, что эти материалы доставлялись через исчезнувший рукав Нила, следы существования которого были недавно найдены у пирамид Хеопса, Хафры и Менкауры. Профессор Гонейм и другие ученые попытались найти аналогичные свидетельства существования пересохшего рукава Нила у других пирамид времен Древнего и Среднего Царства, а также на большом удалении от них.

Для этого они подготовили спутниковые радарные снимки местности в окрестностях этих древних монументов, а также собрали образцы грунта в разных регионах Египта вдоль течения Нила. Эти снимки и замеры позволили ученым локализовать сразу несколько крупных фрагментов древнего русла реки. Самый длинный из них находится рядом со ступенчатыми пирамидами в некрополе Абусир, а два других, несколько более коротких, - у пирамид Сенусерта I и Аменемхета I в некрополе Эль-Лишт и в окрестностях современного города Джирза.

Опираясь на результаты этих замеров, ученые реконструировали русло Ахрамата, древнего рукава Нила, а также изучили то, как менялся уровень воды в реке с течением времени. Эти расчеты показали, что уровень воды постепенно снижался со времен четвертой династии фараонов и упал до очень низких значений 4,2 тыс. лет назад, в эпоху правления VIII династии. В это же время Древний Египет поразила серия засух и песчаных бурь, которые не только вызвали нестабильность и голод, но и заставили Нил сменить течение, что привело к обмелению и последующему исчезновению Ахрамата, подытожили исследователи.