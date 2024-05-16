Мантуров заявил о готовности России сотрудничать с Китаем по проекту самолета

Вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что Москва готова к сотрудничеству с Китаем по совместному проекту дальнемагистрального самолета. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мантурова, сейчас стороны рассматривают возможность поставок для проекта российских двигателей. При этом вице-премьер напомнил, что ранее Россия изменила свою конфигурацию в этом проекте.

«Мы пересмотрели формат, соответствующие изменения в межгосударственных документах должны быть внесены с точки зрения изменения подходов, то есть заказчик-исполнитель. Те компетенции, которые необходимы с российской стороны, мы готовы участвовать с этими компетенциями в этом проекте, но на основе договора исполнителей», — заявил он.

Ранее Мантуров заявил, что в 2024 году в России будут сданы более 110 гражданских судов.