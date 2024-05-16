В России показали эксклюзивный iPad Pro с пистолетом

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов компания Caviar дополнила коллекцию Desperado (рус. — отчаянный) эксклюзивной версией iPad Pro с чипом Apple M4. Планшет в дизайне Criss-Cross выделяется необычным оформлением, использованием титана и 24-каратного золота, сообщает портал iXBT.

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На задней панели такого iPad Pro 2024 от Caviar имеется объемный рельеф пистолета Desert Eagle Mark XIX, которым пользуется Дэдпул из предстоящего фильма "Дэдпул и Росомаха".

Корпус планшета выполнен из титана и имеет PVD-покрытие, а панно вокруг пистолетов покрыто 24-каратным золотом. Лезвия, которые пронзают объемный пистолет, выполнены из закаленного титана черного цвета. Необычный планшет будет выпущен ограниченным тиражом — всего 99 экземпляров.

За границей планшет оценили минимум в $10 тыс. (около 909 тыс. руб.), тогда как в России 11-дюймовая модель на 256 ГБ обойдется "всего" в 779 тыс. руб. Максимальная версия планшета с 13-дюймовым экраном и 2 ТБ памяти продается в России за 909 тыс. руб.