Биологи нашли в сибирских ручьях новый вид веслоногих рачков

Ученые обнаружили в ручьях севера Средней Сибири новый вид веслоногих рачков — Diacyclops dyabdar. Веслоногие рачки играют важную роль в водных экосистемах, поскольку служат пищей для рыб. Кроме того, по их разнообразию в водоемах можно оценивать экологическое состояние окружающей среды. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Diversity.

© Novikov et al. / Diversity, 2024.

Веслоногие рачки (Copepoda) — одна из крупнейших групп ракообразных, в которую по разным подсчетам входит от 10 до 20 тысяч видов. Некоторые представители Copepoda паразитируют на беспозвоночных животных, рыбах, земноводных и млекопитающих, но большинство живет в морях и пресных водоемах, а потому служит пищей для рыб. Уменьшение численности веслоногих рачков, а также сокращение области распространения отдельных видов может указать на экологические проблемы и предупредить об угрозах водным экосистемам. Поэтому ученые стремятся подробно описать разнообразие этих беспозвоночных в разных регионах планеты.

Биологи из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН (Москва), Казанского (Приволжского) федерального университета и Лимнологического института Сибирского отделения РАН (Иркутск) исследовали веслоногих рачков, обитающих в реках, ручьях и озерах севера Якутии и Красноярского края. Все изученные водоемы и водотоки находятся за полярным кругом, и их сообщества очень чувствительны к изменениям природной среды, в частности температуры.

Авторы с помощью мелкоячеистой сети, удерживающей даже микроскопические объекты, выловили ракообразных из водоемов, после чего изучили их внешнее строение (морфологию) и провели анализ ДНК. Это позволило определить виды пойманных рачков и оценить их родство. Один из видов, обнаруженных исследователями, оказался еще не известным науке. Авторы назвали его Diacyclops dyabdar. Он отличался от других родственных представителей группы видов Diacyclops crassicaudis не только генетически, но и внешне. Так, самки Diacyclops dyabdar были почти в 1,5 раза крупнее самок Diacyclops crassicaudis. Кроме того, на фуркальных ветвях (придатках на брюшке) рачков Diacyclops dyabdar были волоски, а на четвертой паре ног — ряды микроскопических шипиков, которых нет у Diacyclops crassicaudis.

Всего ученые нашли представителей нового вида в девяти местообитаниях на территории Средней Сибири, семь из которых оказались ручьями, а два — влажными мхами тундры. Если оценивать ареал вида по этим находкам, то он оказывается довольно узким — Северная Якутия и Красноярский край. Однако авторы полагают, что, если расширить исследование веслоногих рачков на большее количество сибирских водоемов, можно ожидать, что Diacyclops dyabdar будет обнаружен и на других территориях.