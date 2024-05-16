В WhatsApp появится возможность скрывать групповые чаты

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит пользователям скрывать групповые чаты. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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«Владельцы сообществ не смогут изменить эту настройку видимости, как только группа будет скрыта, что позволит защитить конфиденциальность всех участников чата», — говорится в материале.

Эксперты отметили, что администраторы сообщества будут иметь возможность найти и удалить группу только из списка сообществ.

«Эта функция также предотвратит несанкционированные запросы на присоединение к скрытому групповому чату», — подчеркивается в статье.

Функция скрытия групповых чатов находится в стадии разработки. По словам специалистов, опция будет доступна в будущем обновлении приложения.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится новая функция, связанная со съемкой фото и видео в приложении. При создании фото пользователи смогут менять масштаб съемки.