Тонкий iPad Pro на М4 прошел тест на сгибание

На мероприятии по запуску iPad Pro Тим Кук позиционировал планшет как самый тонкий продукт за всю историю Apple. Толщина устройства составляет 5,1 мм. Насколько прочен обновлённый iPad Pro решил проверить блогер JerryRigEverything.

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iPad Pro, оснащённый 13-дюймовым дисплеем и процессором M4, был подвергнут испытанию на экстремальный изгиб. Вынув планшет из коробки, Зак тут же измерил его с помощью специальной линейки. Результаты показали, что корпус устройства уже не совершенно плоский и имеет небольшой изгиб в 0,1 градуса.

Планшет хорошо выдерживает экстремальные нагрузки и кажется довольно прочен при обычном использовании. Чтобы сломать устройство, JerryRigEverything потребовалась сила, намного превышающая ту, которую можно было бы ожидать в обычной повседневной жизни. Причём слабым звеном оказалось место в области USB-порта для зарядки.

При сгибании по горизонтали планшет лишь слегка погнулся. Однако при сгибании по вертикали корпус всё же треснул в месте разъёма USB Type-C.

Ещё один блогер AppleTrack провёл тот же тест на изгиб на моделях iPad Pro M2 и iPad Pro M4. При этом обновлённая модель с чипом M4 осталась практически невредимой. Версия с чипом M2 имела явный изгиб возле угла камеры.