Google начала использовать ИИ для защиты смартфонов от воров

Google представила вторую бета-версию своей новой операционной системы Android 15, в которой реализован ряд инновационных функций безопасности. Одной из главных особенностей является функция Theft Detection Lock, которая способна определить момент, когда телефон выхватывается из рук или крадется, и автоматически блокировать экран устройства. Этот механизм защиты также предупреждает о попытках удаленного взлома и отключает устройство от сети. Об этом сообщает издание The Verge.

Помимо этого, Google анонсировала возможность удаленной блокировки экрана телефона через специальный сайт android.com/lock, если устройство попадает в чужие руки. Данная функция будет доступна для смартфонов под управлением Android 10 и более поздних версий после обновления сервисов Google Play.

В Android 15 также представлена функция «Личные пространства», которая позволяет создавать отдельную зашифрованную область памяти на смартфоне для хранения конфиденциальных приложений и данных. Доступ к этой зоне возможен только с помощью уникального PIN-кода.

Функция Android Play Protect также была улучшена и теперь отслеживает использование разрешений приложениями на устройстве, чтобы выявить признаки мошенничества и фишинга. Потенциально вредные приложения будут передаваться в Google для дальнейшего анализа.

Релиз финальной версии Android 15 планируется на осень текущего года.