Даркнет и deep web: что нужно знать о тайном Интернете

Интернет давно стал частью нашей повседневной жизни, но большая часть его пользователей даже не подозревает, что он скрывает, если забраться чуть дальше странички поисковика. Портал SlashGear рассказал, что такое deep web и даркнет — глубинные слои Интернета.

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Что такое deep web

Если представить Интернет в разрезе, то на самой его поверхности находятся сайты, которые можно открыть при помощи любого браузера и поискового движка. Но под этим поверхностным слоем находится «глубокая сеть»: ресурсы, не индексируемые поисковиками. Технически их можно открыть без каких-либо специальных процедур, но для этого нужно знать адрес страниц — их не получится найти беглым поиском.

Иными словами, deep web — это все, что нельзя отыскать при помощи простого поисковика. Среди подобных ресурсов числятся различные новостные сервисы и научные журналы, частные базы данных крупных платформ, медицинские и финансовые архивы, а также многая другая информация, которая не нужна простым обывателям. По факту, большая часть контента многих сайтов находится именно в глубокой сети.

Что такое даркнет

На самом дне Интернета покоится даркнет: крошечный уголок Сети, составляющий менее 0,01% от всего контента. Ресурсы даркнета тоже не индексируются поисковиками, но, в отличие от сайтов в deep web, страницы в даркнете нельзя открыть через обычный веб-браузер. Децентрализованная и анонимная часть Интернета требует специальных программ, т.к. платформы в даркнете защищены тоннами протоколов шифрования.

Благодаря повышенной защите частных данных даркнет обеспечивает высокую степень анонимности. Даже профессионалы не смогут просто взять и рассекретить данные, проходящие через даркнет: взломать такие ресурсы сложнее, чем обычные сайты. Из-за этого темный угол Интернета часто используется для нелегальной торговли и другого незаконного бизнеса.