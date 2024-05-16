В России подешевел iPhone 15

Редакция издания Hi-Tech Mail.ru обратила внимание, что цена смартфона iPhone 15 в России упала до рекордных значений. Если раньше устройство продавалось по цене от 120 тыс. рублей, то сейчас девайс встречается на маркетплейсах по стоимости ниже 75 тыс. рублей.

Данную сумму просят за версию смартфона со 128 ГБ памяти. До этого аналогичный спад цены наблюдался и в случае с другими смартфонами Apple. К примеру, в начале мая стоимость iPhone 15 Pro Max в России упала до рекордных 115 тыс. рублей.

Напомним, iPhone 15 предлагает своим покупателям 6,1-дюймовый OLED Super Retina XDR-дисплей с частотой обновления 60 Гц, максимальной яркостью 2000 нит и поддержкой HDR. Гаджетработает на процессоре Apple A16 Bionic.

Опубликован топ-10 смартфонов на начало 2024 года

Смартфоны из линейки iPhone 15 поступили в продажу в сентябре 2023 года.