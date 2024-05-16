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iPhone 15 подешевел в России на 40%

Редакция издания Hi-Tech Mail.ru обратила внимание, что цена смартфона iPhone 15 в России упала до рекордных значений. Если раньше устройство продавалось по цене от 120 тыс. рублей, то сейчас девайс встречается на маркетплейсах по стоимости ниже 75 тыс. рублей.

В России подешевел iPhone 15
© globallookpress.com

Данную сумму просят за версию смартфона со 128 ГБ памяти. До этого аналогичный спад цены наблюдался и в случае с другими смартфонами Apple. К примеру, в начале мая стоимость iPhone 15 Pro Max в России упала до рекордных 115 тыс. рублей.

Напомним, iPhone 15 предлагает своим покупателям 6,1-дюймовый OLED Super Retina XDR-дисплей с частотой обновления 60 Гц, максимальной яркостью 2000 нит и поддержкой HDR. Гаджетработает на процессоре Apple A16 Bionic.

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