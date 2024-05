Британские ученые подтвердили теорию Эйнштейна 1915 года

Ученые подтвердили одну из теорий Альберта Эйнштейна о природе черных дыр. Она была сформулирована в 1915 году.

© NASA

Более 100 лет назад Эйнштейн предсказал, что у черных дыр должна быть «область погружения», где силы притяжения слишком велики, чтобы вещество могло двигаться по кругу. Современные исследователи обнаружили, что эта область действительно существует и обладает одними из самых мощных гравитационных сил во Вселенной.

Черные дыры считаются одними из самых необычных объектов, известных науке. Их свойства не всегда укладываются в рамки классической физики.

Когда материя притягивается к невероятно плотному центру черной дыры, то приближается к области, известной как «горизонт событий», за пределы которой не может проникнуть даже свет. По мере движения материю затягивает в спиралевидную орбиту, и она сжимается в светящееся кольцо раскаленной плазмы.

Согласно ньютоновскому взгляду на Вселенную, материя должна продолжать вращаться по изогнутой траектории вплоть до тех пор, пока не достигнет горизонта событий. По теории Эйнштейна, силы притяжения вокруг черной дыры настолько велики, что частицы покидают спиральную орбиту и падают прямо в дыру.

В ходе нового исследования ученые Оксфордского университета в Великобритании впервые смогли пронаблюдать за этим процессом. Они разработали математические модели, а затем сопоставили их с данными рентгеновских наблюдений за черными дырами. В результате им удалось «заглянуть в последние моменты путешествия вещества в сердце черной дыры». Так, ученые зафиксировали выброс плазмы, показывающий, что материя реагирует на гравитацию в максимально возможной форме, сообщает The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«В галактике много черных дыр, и теперь у нас есть новая мощная методика, позволяющая использовать их для изучения самых сильных из известных гравитационных полей», – отметили авторы научной работы.

Ранее ученые подтвердили другую гипотезу Эйнштейна. Она касалась гравитационных лазеров.