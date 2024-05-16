Названы приложения для улучшения Android-смартфонов

Издание «Палач» составило список из нескольких приложений, которые, как утверждает редакция, «прокачает» почти любой Android-смартфон.

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Первое из них, Action Notch, позволяет использовать функциональный вырез Dynamic Island, аналогичный тому, что имеется в iPhone 14 и iPhone 15, а также настроить выполнение действий по двойному или тройному тапу по спинке смартфона.

Второе приложение, Spatial Touch, позволяет перелистывать контент, ставить видео на паузу и регулировать его громкость с помощью жестов пальцев без необходимости касаться экрана. Оно работает с большинством популярных сервисов, включая YouTube и Spotify.

Третье приложение, StopScroll, поможет преодолеть зависимость от просмотра рилсов и шорт-видео, ограничив дневной лимит их просмотра. Данный сервис будет полезен для детей, подростков и взрослых, которые не могут контролировать проводимое за TikTok и его аналогами время.

Четвертое приложение, blockit, поможет повысить производительность, запрещая использование смартфона в определенное время. Оно имеет приятный дизайн, напоминающий эстетику бренда Nothing.

Последнее приложение, Flip clock & floating widget, преобразует смартфон в стильные часы и позволяет установить виджет таймера с обратным отсчетом поверх любого приложения.

Все эти приложения, считают в «Палаче», являются максимально практичными и могут быть скачаны каждым пользователем Android.