Роскосмос показал спутниковый снимок наводнения на юге Бразилии
Госкорпорация "Роскосмос" показала спутниковый снимок наводнения, затронувшего город Порту-Алегри в Бразилии.
Снимок, сделанный спутником "Канопус-В" 14 мая, опубликован в Telegtam-канале.
"На юге страны продолжается разрушительное наводнение. Из-за аномально сильных дождей, которые начались в конце апреля, затопило штат Риу-Гранди-ду-Сул - это привело к оползням, размытию дорог, обрушению мостов и плотин по всему региону", - говорится в сообщении.