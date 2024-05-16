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Роскосмос показал спутниковый снимок наводнения на юге Бразилии

Госкорпорация "Роскосмос" показала спутниковый снимок наводнения, затронувшего город Порту-Алегри в Бразилии.

Роскосмос показал спутниковый снимок наводнения на юге Бразилии
© «Роскосмос»

Снимок, сделанный спутником "Канопус-В" 14 мая, опубликован в Telegtam-канале.

"На юге страны продолжается разрушительное наводнение. Из-за аномально сильных дождей, которые начались в конце апреля, затопило штат Риу-Гранди-ду-Сул - это привело к оползням, размытию дорог, обрушению мостов и плотин по всему региону", - говорится в сообщении.
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