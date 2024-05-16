Американец создал чат-бота для общения с умершим отцом

Американец Джеймс Влахос загрузил записи с голосом своего умершего отца в приложение с искусственным интеллектом (ИИ), чтобы иметь возможность общаться с ним. Об этом пишут «Известия».

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Джеймс Влахос работал в сфере искусственного интеллекта, когда в 2016 году узнал, что у его отца неизлечимая раковая опухоль.

«Я подумал, а что, если бы я мог сделать из этого что-то интерактивное? Для того, чтобы лучше сохранить свои воспоминания и какое-то ощущение его присутствия», - приводит слова Влахоса британская новостная служба «Би-би-си».

После чего он начал записывать голос отца, рассказывавшего о своей жизни, для чат-бота. В 2019 году американец превратил свои наработки в приложение «HereafterAI», которое позволило всем желающим записывать голоса своих близких.

«Хотя чат-бот и не избавил меня от боли, вызванной смертью отца, он дает мне больше, чем я мог бы получить в противном случае», - подчеркнул Джеймс Влахос.

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