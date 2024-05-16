Внешность фараона Аменхотепа III воссоздали по черепу

Ученые впервые воссоздали внешность фараона Аменхотепа III – деда фараона Тутанхамона. Он правил Древним Египтом в период его наивысшего могущества. По словам археологов, фараон являлся одним из богатейших людей, которые когда-либо жили на Земле.

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В честь Аменхотепа III создали больше статуй, чем у любого другого правителя Египта. Однако научных реконструкций его лица до последнего времени не существовало.

В ходе нового исследования международная команда ученых восстановила облик фараона на основании черепа. Результат значительно отличался от лица, изображенного на статуях.

«Это спокойное лицо человека, который пропагандировал мир и жил во времена величайшего экономического процветания», – отметил археолог из Университета Флиндерса в Австралии Майкл Хабит.

Ученые создали цифровую копию черепа с сохранившейся мумии. Затем они использовали данные живых моделей, чтобы определить вероятные размеры и положение носа, ушей, глаз и рта. Согласно историческим источникам, фараон обладал крепким телосложением, поэтому ученые выбирали людей с высоким индексом массы тела. Также эксперты воссоздали одежду и аксессуары.

Известно, что при жизни фараону поклонялись как божеству. Египтяне верили, что его настоящим отцом был бог Амон. Аменхотеп III умер в возрасте от 40 до 50 лет, оставив своему преемнику империю на пике богатства и могущества.

После него на трон взошел его сын Аменхотеп IV, более известный как Эхнатон. Он выступил против могущественного культа Амона, объявив верховным божеством Атона, и даже перенес столицу из Фив в новый город. Сын Эхнатона Тутанхамон отменил его реформы, но править ему довелось совсем недолго. В ХХ веке он стал самым известным египетским фараоном после того, как археологи обнаружили его гробницу, сообщает The Daily Mail.

Ранее сообщалось, что ученые воссоздали внешность фараона Рамзеса II. Этот правитель скончался 3200 лет назад.