Еврокомиссия начала проверку в отношении Instagram* и Facebook*

Европейская комиссия начала расследование в отношении американской корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) с целью выяснить, использует ли компания зависимость несовершеннолетних пользователей от социальных сетей Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в коммерческих целях. Об этом сообщает The New York Times.

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Комиссия выразила обеспокоенность тем, что сервисы Meta могут создавать у несовершеннолетних пользователей поведенческие зависимости, которые могут угрожать их психическому здоровью. Если нарушения будут подтверждены, компания может быть оштрафована на сумму до 6% от своей глобальной выручки, которая в прошлом году составила $135 млрд. Кроме того, компанию могут обязать внести изменения в свои сервисы.

Meta уже долгое время подвергается критике за то, что ее продукты и рекомендательные алгоритмы способствуют формированию зависимости у детей. В октябре прошлого года более 30 штатов США обвинили компанию в использовании «мощных и беспрецедентных технологий, заманивающих ради получения прибыли подростков в ловушку», что противоречит законам о защите прав потребителей.

Европейские регуляторы также заявили о сотрудничестве с американскими коллегами в рамках расследования. Они подозревают, что действия компании Meta могут нарушать Закон о цифровых услугах (DSA), принятый в ЕС в 2022 году. Он требует от крупных онлайн-платформ бороться с незаконным контентом и минимизировать риски для детей.

Компания Meta пока не прокомментировала начало расследования. В ответ на принятие Закона о цифровых услугах компания уже внесла изменения в свои продукты, включая запрет на таргетированную рекламу для несовершеннолетних на основе их активности в приложениях.

Сроки расследования пока не определены. Отмечается, что расследования в отношении Instagram и Facebook будут проводиться раздельно.

* Принадлежат корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.