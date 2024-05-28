Что такое ИИ-компьютеры и чем они отличаются от обычных

Нейросети и продвинутые ИИ стали одним из самых важных технологических трендов последних лет. На этом фоне неудивительно, что производители компьютерного железа начинают выпускать продукты, предназначенные специально для них. Портал makeuseof.com рассказал об одном таком продукте — ИИ-компьютерах.

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ИИ-компьютеры уже постепенно выходят на рынок: их продают преимущественно крупные бренды, такие как Intel и AMD. Первая отвела под компьютеры для искусственного интеллекта линейку процессоров Intel Core Ultra, которые модифицированы специально для работы нейросетей на ноутбуках.

Intel рассчитывает продать примерно 100 млн ИИ-компьютеров до 2025 года. Но это не значит, что выбор ограничен всего одним брендом. AMD и Qualcomm также работают над оптимизацией своих чипов под ИИ.

Чем ИИ-компьютер отличается от обычного

ПК для искусственного интеллекта отличается от обычного компонентами и программными возможностями. К первым относятся ускорители работы ИИ, продвинутые GPU, специфические накопители и большой запас оперативной памяти. Подобные вещи необходимы для обработки объемных данных и комплексных алгоритмов.

А к программам относятся различные приложения, которые используют ИИ для повышения функциональности. Голосовые помощники, распознаватели лица, программы, подбирающие контент исходя из привычек пользователя, и так далее.

Преимущества и недостатки ИИ-компьютеров

ИИ-компьютеры могут похвастать повышенной производительностью, безопасностью и поддержкой новейших технологий — они могут сохранять релевантность еще некоторое время. Но, в отличие от обычных ПК, специализированная машина для искусственного интеллекта будет стоить значительно дороже, не говоря еще о высоком энергопотреблении.