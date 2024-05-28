Как создать мероприятие в чате в WhatsApp: инструкция

В WhatsApp не так давно появилась возможность организовывать мероприятия-напоминалки прямо в чатах — так, чтобы их видели все участники диалога. Портал makeuseof.com рассказал, как пользоваться этой функцией.

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Важно! На данный момент создавать мероприятия можно только в групповых чатах, которые являются частью сообщества в WhatsApp.