Как создать мероприятие в чате в WhatsApp: инструкция
В WhatsApp не так давно появилась возможность организовывать мероприятия-напоминалки прямо в чатах — так, чтобы их видели все участники диалога. Портал makeuseof.com рассказал, как пользоваться этой функцией.
Важно! На данный момент создавать мероприятия можно только в групповых чатах, которые являются частью сообщества в WhatsApp.
- Запустите WhatsApp.
- Откройте чат, где вы хотите создать мероприятие, и нажмите на значок скрепки.
- Выберите опцию «Мероприятие».
- Уточните детали будущего мероприятия: название, время и локацию.
- После ввода деталей нажмите на значок зеленой стрелки, чтобы отправить мероприятие в чат.
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