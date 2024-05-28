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Как создать мероприятие в чате в WhatsApp: инструкция

В WhatsApp не так давно появилась возможность организовывать мероприятия-напоминалки прямо в чатах — так, чтобы их видели все участники диалога. Портал makeuseof.com рассказал, как пользоваться этой функцией.

Как создать мероприятие в чате в WhatsApp: инструкция
© Unsplash
Важно! На данный момент создавать мероприятия можно только в групповых чатах, которые являются частью сообщества в WhatsApp.
  • Запустите WhatsApp.
  • Откройте чат, где вы хотите создать мероприятие, и нажмите на значок скрепки.
  • Выберите опцию «Мероприятие».
  • Уточните детали будущего мероприятия: название, время и локацию.
  • После ввода деталей нажмите на значок зеленой стрелки, чтобы отправить мероприятие в чат.
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