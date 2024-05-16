Apple представила новые функции для iPhone в еще не вышедшей iOS 18

В преддверии ежегодной конференции WWDC компания Apple представила ключевые изменения для будущих операционных систем iOS 18 и iPadOS 18. Описание всех нововведений было опубликовано на сайте компании.

Одной из самых интересных функций является Eye Tracking, которая позволит пользователям управлять устройством с помощью взгляда. Используя фронтальную камеру для отслеживания взгляда, эта технология обеспечит бесконтактное взаимодействие с интерфейсом. Для этой функции не нужно скачивать что-либо или докупать специальные аксессуары.

Еще одно нововведение — Music Haptics, которое будет активировать тактильный отклик смартфона для передачи музыкального ритма. Это позволит людям с нарушениями слуха ощущать музыку через вибрацию. Функция Vehicle Motion Cues поможет снизить укачивание в транспорте, визуализируя движение на экране смартфона.

Функции Vocal Shortcuts и Listen for Atypical Speech упростят взаимодействие с устройством для пользователей с речевыми нарушениями возможностью назначать заданные фразы для выполнения сложных задач и улучшенным распознаванием речи.

Кроме того, Apple анонсировала улучшения в CarPlay для людей с ограниченными возможностями и многое другое не только для iOS 18 и iPadOS 18, но и для visionOS. Анонс обновлений ожидается на WWDC 2024 в июне, а выход новых ОС — в сентябре.