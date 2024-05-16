Глава «Роскосмоса» назвал срок начала совместной с Китаем экспансии Луны

Российско-китайская экспансия Луны начнется после 2036 года. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время ведется разработка ядерной энергетической установки для совместной с Китаем научной станции.

«Давайте мы ее сначала разработаем, испытаем на Земле (…) Я скажу так: по плану экспансия Луны - это где-то после 2036 года», - пояснил Борисов.

Напомним, что создание российско-китайской Международной научной лунной станции планируют провести в два этапа с 2025 года. В ее состав войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения.

В апреле 2023 года Борисов сообщил, что в российско-китайской лунной программе может быть задействован ядерный буксир «Зевс». По его словам, буксир позволит доставлять с околоземной на окололунную орбиту крупногабаритные объекты.