Гигантские древние вирусы нашли в источниках Йеллоустона
В геотермальных источниках Йеллоустона обнаружили гигантские вирусы, возраст которых насчитывает около 1,5 миллиарда лет. Их изучение может помочь понять, как зарождалась жизнь на ранней Земле.
Считается, что горячие источники Йеллоустона образовались около 15 тысяч лет назад, после того как в регионе растаяли последние ледники. Они находятся на спящих вулканах. Горячая магма нагревает грунтовые воды, из-за чего горячая вода и пар поднимаются вверх через трещины в земле и образуют гейзеры.
Вирусы процветают при температурах более 90 градусов Цельсия, сильном давлении и высокой концентрации соли. Ученые полагали, что вирусы Йеллоустона появились недавно, но на самом деле их возраст превысил миллиард лет.
«Исследование показало, что связи между вирусами и горячими источниками являются древними», – говорится в тексте научной работы.
Ученые из Ратгерского университета собрали и проанализировали ДНК из Лимонадного ручья – горячего кислого источника в Йеллоустоне, температура которого достигает 43 градусов Цельсия. Образцы взяли из толстого покрова водорослей-родофитов, выстилающего дно ручья, а также близлежащих участков почвы.
Результаты показали, что ДНК содержала последовательности архей, водорослей (эукариот) и бактерий, которые содержали 3700 вирусов. Две трети относились к гигантским вирусам с чрезвычайно большими геномами.
Ученые определили, что вирусы размножались с помощью красных водорослей. Эта связь возникла 1,5 млрд лет назад. Тогда вирусы эволюционировали, заимствуя гены друг у друга, чтобы приспособиться к жаре и токсичным веществам, таким как мышьяк.
Образцы ДНК содержали 921 уникальный геном-кандидат, который, вероятно, передавался от одного хозяина к другому. Исследование подтвердило тот факт, что вирусы присутствуют везде, где существует клеточная жизнь. Ученые пришли к выводу, что они появились на нашей планете одновременно с клеточными организмами и сыграли важнейшую роль в перемещении генов, сообщает Science.
Ранее ученые нашли древнейшие человеческие вирусы. Они сохранились в костях неандертальцев.