Гигантские древние вирусы нашли в источниках Йеллоустона

В геотермальных источниках Йеллоустона обнаружили гигантские вирусы, возраст которых насчитывает около 1,5 миллиарда лет. Их изучение может помочь понять, как зарождалась жизнь на ранней Земле.

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Считается, что горячие источники Йеллоустона образовались около 15 тысяч лет назад, после того как в регионе растаяли последние ледники. Они находятся на спящих вулканах. Горячая магма нагревает грунтовые воды, из-за чего горячая вода и пар поднимаются вверх через трещины в земле и образуют гейзеры.

Вирусы процветают при температурах более 90 градусов Цельсия, сильном давлении и высокой концентрации соли. Ученые полагали, что вирусы Йеллоустона появились недавно, но на самом деле их возраст превысил миллиард лет.

«Исследование показало, что связи между вирусами и горячими источниками являются древними», – говорится в тексте научной работы.

Ученые из Ратгерского университета собрали и проанализировали ДНК из Лимонадного ручья – горячего кислого источника в Йеллоустоне, температура которого достигает 43 градусов Цельсия. Образцы взяли из толстого покрова водорослей-родофитов, выстилающего дно ручья, а также близлежащих участков почвы.

Результаты показали, что ДНК содержала последовательности архей, водорослей (эукариот) и бактерий, которые содержали 3700 вирусов. Две трети относились к гигантским вирусам с чрезвычайно большими геномами.

Ученые определили, что вирусы размножались с помощью красных водорослей. Эта связь возникла 1,5 млрд лет назад. Тогда вирусы эволюционировали, заимствуя гены друг у друга, чтобы приспособиться к жаре и токсичным веществам, таким как мышьяк.

Образцы ДНК содержали 921 уникальный геном-кандидат, который, вероятно, передавался от одного хозяина к другому. Исследование подтвердило тот факт, что вирусы присутствуют везде, где существует клеточная жизнь. Ученые пришли к выводу, что они появились на нашей планете одновременно с клеточными организмами и сыграли важнейшую роль в перемещении генов, сообщает Science.

Ранее ученые нашли древнейшие человеческие вирусы. Они сохранились в костях неандертальцев.