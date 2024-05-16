MediaTek выпустила новый процессор

MediaTek обновила чипсет Dimensity 8200, выпущенный в конце 2022 года, под новым названием Dimensity 8250.

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Оригинальный процессор выделялся тем, что был первой 4-нм моделью MediaTek в линейке младше 9000-й серии. Новый же чип также произведен по 4-нм техпроцессу TSMC (N4), и основное изменение коснулось только номера модели.

Dimensity 8250 оснащен четырьмя ядрами Cortex-A78 (одно на частоте 3.1 ГГц и три на частоте 3.0 ГГц) и четырьмя ядрами Cortex-A55 (на частоте 2.0 ГГц).

Графическая подсистема представлена в лице Mali-G610 MC6. Дисплейный адаптер поддерживает дисплеи FullHD+ с частотой 180 Гц или QuadHD+ с частотой 120 Гц.

Процессор может похвастаться поддержкой LPDDR5 RAM (до 6400 Мбит/с) и UFS 3.1. Камера ISP обрабатывает HDR в 14-битном режиме и поддерживает сенсоры до 320 Мп или три камеры по 32 Мп одновременно.

Запись видео возможна в 4K до 60 кадров в секунду, с поддержкой HDR10+ Adaptive и SDR-to-HDR преобразованием.