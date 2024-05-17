Энтузиасты возродили сервер первой поисковой системы интернета Archie

Archie, поисковая система, которая в 1989 году произвела настоящую революцию в Интернете, была спасена от безвестности благодаря усилиям энтузиастов. Канал Serial Port на YouTube обнаружил, вероятно, последнюю существующую копию Archie, созданную Аланом Эмтеджем в Университете Макгилла. Несмотря на свою историческую значимость, Archie был на грани исчезновения из цифровой памяти.

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Спасательная операция включала в себя обширные исследования и сотрудничество, в результате чего был возрожден сервер Archie на эмулированной Sun SPARCstation 5. Теперь сервер Archie работает и индексирует FTP-сайты, сохраняя важнейшую часть истории Интернета.

Алан Эмтедж, создатель Archie, поддержал и одобрил эти усилия, гарантируя, что эта новаторская поисковая система продолжит вдохновлять будущие поколения.

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Archie (название происходит от слова «архив» без буквы «v».) впервые появился в 1986 году, когда Эмтедж работал в Школе компьютерных наук Университета Макгилла. Его предшественник пытался убедить учреждение подключиться к Интернету, но из-за высоких затрат — примерно 35 000 долларов в год за медленную связь с Бостоном — было сложно убедить соответствующие стороны в том, что инвестиции окупаются.