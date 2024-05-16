Анонсирован доступный планшет HMD T21

Компания HMD анонсировала свой новый планшет под названием HMD T21. Новинка представляет собой ребрендинг ранее выпущенного Nokia T21. Характеристики обоих девайсов идентичны, за исключением ОС Android 13, которая предустановлена на HMD T21. Также на задней стороне новинки появился логотип HMD.

© MobiDevices

Особенности

HMD T21 получил 10,4-дюймовый дисплей 2K с разрешением 2000×1200 пикселей, частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон 5:3. Максимальная яркость составляет 360 нит.

Кроме того, планшет оснащён 8-ядерным процессором Unisoc T612, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, двумя 8-мегапиксельными камерами и аккумулятором ёмкостью 8200 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 18 Вт. Производитель также обещает два гарантированных обновления ПО и исправлений безопасности в течение 4-х лет.

Сроки выхода, цвета и цена

HMD T21 уже доступен в некоторых странах Европы и в Великобритании. Планшет выпускается в одном цвете Black Steel. Стоимость новинки составляет 300 евро ($324).