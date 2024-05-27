Как делать красивые фотографии пейзажей: гайд

Каждый способен снимать великолепные фотографии пейзажей: для этого достаточно знать всего лишь несколько полезных трюков. Портал makeuseof.com рассказал, как вы можете «прокачать» свои пейзажные фото до нового уровня.

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Отдалите камеру

При съемке пейзажей с возвышения можно добиться интересного визуального эффекта, отдалив приближение камеры — так в кадр поместится больше пространства. Но опции зависят от конкретной модели смартфона и характеристик объективов.

Поищите интересные объекты на местности

Любой пейзаж станет более приятным, если найти для фотографии какую-либо необычную точку. Поищите сложные рельефы гор или изгибы воды. Зимой, например, можно сделать крутые снимки, если выйти на улицу пораньше и застать розоватое небо на рассвете. А в сельских локациях точкой интереса может выступить одинокий домик или дерево.

Пейзажи и люди

Трудно снять по-настоящему уникальный снимок какой-либо популярной локации, но есть верный способ сделать фотографию чуточку более индивидуальной. А именно, включение людей. Например, можно сделать человека очень маленьким на фоне пейзажа при помощи зума. Трюк простой, но он способен придать фотографии характер.

Используйте объекты вокруг себя

Фотография пейзажа совсем не обязательно должна просто запечатлеть что-то, что находится прямо перед объективом. Напротив, пейзажи можно сделать гораздо интереснее, если грамотно воспользоваться объектами окружения. Допустим, фото можно сделать через какой-то просвечивающий предмет, или совместить несколько объектов на одном фоне. Как пример, сняв фотографию пейзажа из пещеры, так, чтобы в кадр попал и потолок.

Подумайте о треноге для смартфона

Съемка с рук — удобное и простое дело, но в некоторых ситуациях смартфон желательно стабилизировать. Например, съемки при плохом освещении делают камеру чувствительной к тряске и другим раздражителям, вроде ветра. Для того, чтобы обеспечить максимально четкое изображение, расположите камеру на треноге. Они недорогие, достаточно компактные и бесконечно полезные.

Портретная ориентация против альбомной

Нет, пейзажи не всегда снимаются в портретной ориентации: иногда альбомная способна сделать снимок более броским. Но важно понимать, какой вариант подходит для той или иной ситуации. Альбомная больше подойдет для съемки высоких объектов, выкладки фото в социальные сети и акцентирования на специфических объектах.