В Японии построят первый в мире грузовой корабль на опилках

Японские компании решили создать первый в мире грузовой «биокорабль», который будет работать на «опилках» - топливе из древесных гранул. Об этом рассказал портал Interesting Engineering.

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Для реализации этого проекта японские транспортные компании NYK Line, NYK Bulk & Projects Carriers и Tsuneishi Shipbuilding объединились с британским предприятием Drax Group, которое занимается возобновляемыми источниками энергии. В подписанном ими меморандуме идет речь о разработке «биокорабля» к концу 2029 года.

Предприятия будут работать над созданием новой транспортной технологии - бортовой топливной установки на древесных гранулах, необходимой для питания судна. Как отмечает Interesting Engineering, соглашение последовало за «сдвигом парадигмы» Японии в сторону экологически чистых источников энергии.

Япония переходит от производства электроэнергии из ископаемого топлива к низкоуглеродным и возобновляемым источникам, а потребность страны в гранулах, в основном производимых из отходов лесопиления и лесозаготовок, растет. Топливные пеллеты - цилиндрические гранулы из древесных отходов - Япония получает в основном из Северной Америки. Drax производит гранулы в Канаде и на юге США и уже давно поставляет их в Японию.

Для «биокорабля» компании планируют использовать газификатор для сжигания биомассы при высоких температурах с образованием окиси углерода, водорода и метана. Эти газы затем будут использоваться для питания генератора, который сможет одновременно приводить в движение судно и обеспечивать часть его внутренней энергии. Компании утверждают, что такая топливная установка позволит снизить выбросы углекислого газа кораблями на 22 процента по сравнению с использованием ископаемого топлива.