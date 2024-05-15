Вспышка на Солнце вывела из строя американские тракторы

Недавний солнечный шторм нарушил работу GPS и точного земледелия, вынудив многих американских фермеров остановить работы в критический момент посевного сезона. Производитель тракторов John Deere предупредил фермеров о том, что точность некоторых систем, используемых тракторами, «крайне нарушена», и что земледельцы, посадившие урожай во время неточностей, могут столкнуться с проблемами при сборе урожая. Об этом сообщает издание 404 Media.

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Фермеры из разных регионов сообщают о том, что их тракторы стоят на краю полей, остановленные из-за солнечной бури и отсутствия GPS. Кевин Кенни, фермер из Небраски, заявил: «Готов поспорить, что в понедельник товарные рынки взлетят».

Проблема заключается во временном отключении некоторых систем GPS, что привело к обрывам связи и проблемам с точностью систем Real-Time Kinematic (RTK). Эти системы используют GPS, а также поток постоянно обновляемых «корректирующих» данных из фиксированной точки на земле для достижения сантиметровой точности позиционирования при посадке культур, обработке полей, распылении удобрений и гербицидов и так далее.

По словам фермеров, такие же проблемы возникли и с тракторами других марок.