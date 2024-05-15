Loewe представил телевизоры c бетонным корпусом

Испанская модная марка Loewe запускает на рынок уникальную линейку OLED-телевизоров Stellar, отличающихся нестандартным материалом корпуса и большим запасом памяти. Об этом сообщает издание SamMobile.

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Среди особенностей новой серии – использование настоящего бетона в качестве основного материала для задней панели. Это первый случай в мире, когда бетон используется для производства телевизоров. Несмотря на массивность бетонной плиты, телевизоры сохраняют тонкий и изящный внешний вид благодаря алюминиевым рамкам. Кроме того, съемная стальная подставка в форме X добавляет привлекательности и функциональности.

Линейка Stellar предлагает модели с широким диапазоном диагоналей, начиная от 42 до 97 дюймов, с разрешением 4K. Все модели оснащены операционной системой Loewe OS9, основанной на Tizen OS от Samsung, которая обеспечивает плавный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

Особой особенностью новой линейки является огромный объем встроенной памяти на 1 ТБ, что позволяет хранить десятки фильмов и приложений непосредственно на устройстве. Технологии HDR10, HDR10+ и HLG обеспечивают хорошее изображение, а звуковая технология Dolby Atmos создает объемное звуковое пространство.

Цены на модели с диагоналями 42-65 дюймов составят от 3,3 тыс. до 6 тыс. евро ( примерно 326-593 тыс. руб. по курсу на 15 мая 2024 года, – «Газета.Ru»). Более крупные модели с 77-, 83- и 97-дюймовыми экранами появятся в продаже осенью, и их стоимость будет обнародована позднее.