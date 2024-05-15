Как испытывали на прочность импортозамещенный киль МС-21

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") прошел испытания киль самолета МС-21, изготовленный по новым российским технологиям.

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Киль называют "органом" устойчивости лайнера, который позволяет сохранять заданный курс: это неотъемлемая часть вертикального оперения машины. Как рассказали ученые, главной задачей стало подтверждение статической прочности киля из отечественных полимерных композитов. Эксперимент проводился в ЦАГИ на специально спроектированном и изготовленном стенде: с механической и гидравлической системами нагружения, автоматизированной системой управления, сбором и обработкой данных.

Начальный цикл ресурсных испытаний включал 10 тысяч полетов, которые киль выдержал без повреждений. Далее при исследованиях на статическую прочность часть оперения нагружали до эксплуатационного уровня, а также в 1,5 раза выше расчетных показателей. В итоге были полностью подтверждены все параметры, заложенные при проектировании, отмечают специалисты ЦАГИ.

По словам заместителя начальника отделения статической и тепловой прочности по проведению эксперимента ЦАГИ Виктора Цыганкова, ресурсные нагрузки соответствуют эксплуатационным, то есть воздействующим на самолет в нормальном полете, а статические - максимальным расчетным. Вряд ли авиалайнер встретится с ними в реальности, но выдержать должен, говорят ученые.

"Если летательный аппарат не справится с подобным нагружением при исследованиях, то его конструкцию дорабатывают, усиливают. Поэтому можно сказать, что российские машины всегда имеют запас прочности, ведь безопасность пассажиров - на первом месте. Что же касается киля МС-21 из отечественных композитов, то он успешно прошел все прочностные испытания", - рассказал Виктор Цыганков.

Заказчик работ - компания "Яковлев". Результаты исследований будут переданы туда для подготовки сертификационного заключения о прочности киля МС-21. На очереди - статические испытания стабилизатора из российских материалов, а также импортозамещенных полов, дверей, трапов, лобовых стекол и стекол иллюминаторов самолета.

В чем суть любого испытания авиатехники? Необходимо сравнить полученные при тестировании данные с расчетом. В ходе исследований, проведенных сейчас и в предыдущие годы, МС-21 подвергали и подвергают нагрузкам, которые значительно превышают эксплуатационные.

Скажем, планер самолета испытывали на способность выдерживать нагрузки при грубой посадке, то есть приземлении с превышением вертикальной скорости. В разных ситуациях: при нагрузке до эксплуатационного уровня, при максимальном расчетном уровне, а также до разрушения фюзеляжа (определение несущей способности). Полученные результаты также полностью подтвердили все параметры, заложенные конструкторами при проектировании.

Напомним, что ранее одним из важнейших этапов статических испытаний стало исследование кессона крыла МС-21, изготовленного из российских полимерных композиционных материалов. Чтобы подтвердить прочность, его также подвергли разрушающим нагрузкам, которые значительно превышают возможные в реальном полете. Вообще, по словам специалистов, крыло - это самый важный элемент в самолете. Будет хорошее крыло - будет хороший самолет, подчеркивают они.

Доля композиционных материалов в конструкции МС-21 составляет 30 процентов.

Справка "РГ"

МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет. Планируемая вместимость - до 211 пассажиров, максимальная дальность полета - 5 100 км, максимальная коммерческая нагрузка - 21 300 кг.

В конце 2022 года МС-21, на котором была произведена замена ключевых элементов на российские, получил одобрение от Росавиации.