Ученый создал крошечные аналоги человеческого мозга из стволовых клеток

Канадский ученый создал крошечные аналоги человеческих мозгов из стволовых клеток крови. Эти «мини-мозги» могут помочь в диагностике и лечении болезни Альцгеймера.

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Ученый из Университета Саскачевана (USask) доктор Тайлер Венцель разработал уникальный метод создания миниатюрных моделей мозга — органоидов — из стволовых клеток. Органоиды размером всего 3 миллиметра выращиваются из образцов крови пациента. Удивительно, но эти «мини-мозги» не только отражают структуру взрослого мозга, но и способны демонстрировать признаки заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Технология обещает стать прорывом в лечении неврологических заболеваний, особенно в отдаленных районах. Исследование уже получило поддержку Канадского общества Альцгеймера. Вместо того, чтобы отправлять пациентов в специализированные клиники, можно будет проводить диагностику по почте, отправив образец крови.

В будущем ученые планируют расширить исследования, чтобы определить применимость «мини-мозгов» для диагностики других заболеваний мозга и тестирования лекарств.