Эксперты оценили способы улучшения точности геолокации на смартфоне

На тематических форумах и ресурсах в Сети для более точной работы GPS россиянам нередко рекомендуют выключить ограничение запросов Wi-Fi. Также советуют одновременно включить на смартфоне Bluetooth, Wi-Fi и даже VPN.

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Насколько это безопасно и могут ли быть риски в долгосрочной перспективе, «Секрету фирмы» рассказали специалисты.

Помогают ли Bluetooth, Wi-Fi и VPN работе GPS

Никакой прямой связи между точностью определения координат приёмником GPS и Bluetooth с VPN нет, сообщил технический директор хостинг-провайдера Tendence.ru Александр Щукин.

«Поэтому они не могут дать никакой полезной для уточнения нахождения в пространстве информации», — заявил специалист.

Даже при выключении всех модулей, включая GPS, позиционирование по вышкам сотовой связи в крупных городах обычно достаточное для определения примерного местонахождения, добавил руководитель команды анализа защищённости Inkko Александр Алексеев. По его мнению, чаще всего вспомогательные средства просто избыточны. Они только существенно ускоряют разрядку аккумулятора.

«Улучшить точность координат в сложных условиях приёма сигнала в городской застройке может GSM-сигнал», — уточнил Щукин.

Данные, полученные со спутника, корректируются на основании расположения аппарата относительно ближайших вышек мобильной связи. Некоторые картографические программы, собирающие также и геопозиции размещения точек доступа Wi-Fi, могут уточнять местоположение на основе этих данных.

Безопасно ли это

По словам Щукина, безопасность работы зависит от:

версии операционной системы смартфона;

обновлённого состояния антивируса;

выполнения правил кибергигиены самим пользователем.

«У производителя масса причин рекомендовать держать включённым всё. Так им проще, так больше информации с устройства собирается, так становится прицельнее рекламное таргетирование», — объяснил Алексеев.

По его словам, беспроводные модули решают не только задачи пользователя. Также их используют производители и другие компании, имеющие связь с устройством. И это делается вполне легально — прописано в договорах.

Беспроводные модули, в том числе Wi-Fi, могут использовать для:

передачи рекламы на устройство;

взлома;

захвата;

нанесения ущерба.