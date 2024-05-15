Названы самые популярные игры и приложения в RuStore

С момента запуска RuStore пользователи успели загрузить более 140 млн приложений и игр. Это в три раза больше, чем в прошлом году, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

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«Сбербанк Онлайн» стал самым популярным приложением в RuStore, а среди игр больше всего скачиваний пришлось на Tanks Blitz. Лидирующие позиции в магазине заняли финансовые приложения, загрузки которых составили 36% от общего числа. За ними следуют полезные инструменты (13%) и игры с 10%. В числе наиболее востребованных приложений также находятся «2ГИС», OZON, «МегаФон» и «ВКонтакте».

В игровом сегменте популярностью пользуются проекты жанров экшен (12%), симуляторы (11%) и казуальные игры (10%). Отдельно отмечается рост интереса пользователей к играм с дополненной реальностью (AR), число загрузок которых удвоилось за последний год. В этой категории наибольшую популярность имеют CosmoBlastAR, «Динозавры в Жарках» и AR Sketcher.

RuStore — это российский магазин мобильных приложений для устройств под управлением операционной системы Android, разработанный VK совместно с отечественными IT-компаниями при поддержке Минцифры.