ИИ научился выявлять различия в строении мозга мужчин и женщин

Новое исследование показывает, что компьютерные программы искусственного интеллекта, обрабатывающие результаты магнитно-резонансной томографии, выявляют различия в организации мозга мужчин и женщин на клеточном уровне. Эти вариации обнаружены в белом веществе, которое находится в самом глубоком слое человеческого мозга и обеспечивает коммуникацию между областями.

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Исследование, опубликованное в Scientific Reports, провели ученые из Медицинского центра Университета Нью-Йорка (NYU Langone Health). Используя методы машинного обучения, они анализировали тысячи сканов мозга МРТ от 471 мужчины и 560 женщин. Результаты показали, что компьютерные программы могут точно различать мужские и женские мозги, выявляя структурные и сложностные особенности, невидимые для человеческого глаза.

Руководитель исследования, профессор и заместитель председателя по научной работе в Департаменте радиологии Медицинской школы NYU Гроссмана, отмечает, что их результаты предоставляют более ясное представление о структуре живого мозга человека, что может помочь в понимании механизмов развития многих психиатрических и неврологических заболеваний.

Ученые подчеркивают важность использования разнообразных данных при изучении заболеваний мозга, чтобы избежать упущения ключевой информации о различиях между мужским и женским мозгом, которые могут повлиять на результаты исследований и на разработку методов лечения.

Авторы исследования отмечают, что их следующим шагом будет изучение развития различий в строении мозга в зависимости от пола со временем, чтобы лучше понять влияние окружающей среды, гормонов и социальных факторов на эти изменения.