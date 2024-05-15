Мощная солнечная активность не повлияла на работу на МКС

Геомагнитная буря, вызванная сильнейшими вспышками на Солнце, не повлияла на повседневную деятельность космонавтов и не требовала объявления режима радиационной безопасности на борту Международной космической станции (МКС), передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

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"Солнечная буря в период 10-12 мая была особой. Это было редкое и достаточно мощное солнечное протонное событие, такие бывают в среднем один раз за 11-летний цикл солнечной активности. О развивающемся событии были проинформированы специалисты ИМБП РАН, работающие в ЦУП в составе группы медицинского обеспечения полетов. Специалисты Службы радиационной безопасности ИМБП, отвечающие за радиационную безопасность полетов российских космонавтов, обменялись информацией с коллегами из Хьюстона", - сказал Кононенко.

По его словам, для оценки ситуации были проанализированы данные бортовых средств радиационного контроля.

"Повышения среднесуточных дозовых нагрузок от этого события бортовые дозиметры не зарегистрировали. Необходимости объявлять режим радиационной опасности для космонавтов на борту МКС по мнению специалистов ИМБП и наших коллег из Хьюстона не было", - заявил Кононенко.

На борту МКС экипажи ежедневно подвергаются воздействию повышенной космической радиации. Кононенко уточнил, что "в невозмущенной обстановке доза облучения формируется частицами, захваченными магнитным полем Земли, так называемыми радиационными поясами Земли, а также частицами галактических космических лучей, приходящих из отдаленных просторов Вселенной".

В условиях невозмущенной радиационной обстановки фоновый уровень космической радиации на борту МКС примерно в 200 раз превышает средний фоновый уровень на поверхности Земли.

"В случае солнечных бурь он увеличивается еще больше. Поэтому в такие периоды запрещается работа космонавтов в открытом космосе, а также нахождение в слабозащищенных отсеках станции", - подчеркнул космонавт.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что мощнейшие вспышки на Солнце не повлияли на работу МКС и коррекция орбиты станции не потребуется.