Названы худшие типы носителей для длительного хранения данных

С каждым днём у нас накапливается всё больше различных цифровых данных. Это фото, видео, документы и пр. Но где их лучше хранить?

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Если вы хотите сохранить важную информацию, то лучше откажитесь от этих способов хранения данных.

Флешка. На ней информация может храниться года, однако её память подвержена деградации. Это может случиться из-за разных факторов, в том числе из-за перепадов напряжения или статического электричества. Некоторые флешки могут перестать работать уже спустя не такое большое количество времени.

Память смартфона. Со временем она изнашивается, что может привести к сбоям в работе, а также невозможности правильно читать и записывать данные. По этой причине рекомендуется регулярно делать резервные копии данных, обновлять операционную систему.

Карты памяти. Контроллер у таких карт обычно довольно простой, поэтому они больше подвержены выходу из строя и различным ошибкам. Также полностью заполненная подобная карта может отказать в доступе к большому количеству данных на ней.

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Лазерные диски. Их необходимо хранить в сухом месте, защищать от прямого воздействия света. Также существует риск повреждения CD/DVD-дисков при установке их в проигрыватель.

Удалённые «облака». Они имеют два значительных недостатка. Во-первых, скорость загрузки и скачивания данных в таком хранилище может быть разной в зависимости от качества интернета и других факторов. Особенно это заметно при использовании зарубежных платформ. Во-вторых, есть вероятность, что облачный сервис может потерять ваш аккаунт и все ваши данные.