На Солнце произошла самая мощная вспышка в текущем цикле активности

Самая мощная вспышка в текущем 25-летнем цикле активности произошла 14 мая на Солнце. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По его словам, балл вспышки X8.7.

«Для сравнения, в серии вспышек, вызвавшей недавнюю бурю уровня G5, максимальная вспышка имела балл X5.8», — сказал Богачев.

Он указал, что более крупное событие с уровнем в X9.3 фиксировали последний раз почти шесть лет назад — 6 сентября 2017 года.

Согласно наблюдениям, новая вспышка произошла в том же активном центре, где произошли события, которые вызвали магнитный шторм на Земле в последнюю неделю. Теперь же эта область сместилась в сторону от линии Солнце-Земля и находится практически за краем звезды, откуда возможность удара по нашей планете крайне мала.