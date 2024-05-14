Звуки в автомобилях Porsche оценивает искусственная голова

Устройство помогает инженерам оценить уровень шума и качество звука различных систем. Антропоморфный модуль под названием Sound Acoustic Module (SAM) оборудована множеством специальных микрофонов, которые записывают разнообразные звуковые параметры спорткаров. В частности, технология позволяет инженерам осуществить тонкую настройку выхлопной системы, чтобы она не доставляла негативных эмоций владельцам автомобилей.

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По словам специалистов Porsche, в акустическом модуле расположены микрофоны и усилители звуков, которые позволяют системе оценивать шумы громкостью до 130 децибел. Таким образом SAM может воспринимать практически любые звуки — от работы двигателя до щелчков кнопок в салоне.

Компания использует антропоморфную голову в качестве передвижной лаборатории во время тестовых поездок. В процессе испытаний специалисты сравнивают собственные «аудио-ощущения» от работы тех или иных систем с анализом, который собирает SAM. В результате инженеры добиваются идеального звукового сопровождения в спорткарах, которое становится все более важным на фоне массового распространения электромобилей.

В конце прошлого года компания Porsche дала возможность послушать звук работы двигателя спорткара 911 GT3 R rennsport. Агрегат машины выдает 620 лошадиных сил.