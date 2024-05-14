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Шадаев: создание аналога Starlink — в приоритете у Минцифры

Максут Шадаев, кандидат на должность министра цифрового развития РФ, рассказал в ходе пленарного заседания Госдумы, на чем будет сделан акцент в работе министерства. Об этом пишет ТАСС.

В России создадут аналог Starlink
© globallookpress.com

На первом месте в перечне основных задач министерства — создание собственной низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения быстрого и дешевого доступа в интернет в любой точке России, отметил чиновник.

«Эта группировка должна по показателям не уступать ведущим международным проектам, таким как Starlink», — подчеркнул Шадаев.

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Среди приоритетов также будет организация массового производства отечественных базовых станций для развития сетей мобильной связи 4-го и 5-го поколений, обеспечение устойчивой работы «Почты России» при сохранении всего ее функционала и всей сети отделений, повышение качества обучения IТ-специалистов в вузах.

Особое место в перечне, уточнил кандидат на должность главы Минцифры, занимает борьба с кибермошенничеством, фродом, спамом, который в стране распространяется по цифровым каналам.

После выступления в Госдуме Максут Шадаев сообщил журналистам, что создание российской низкоорбитальной группировки, аналога Starlink, является его любимым проектом. Чиновник добавил, что он очень важен для министерства, сообщает Life.

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