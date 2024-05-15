Лето 2023 года оказалось самым жарким за 2 тысячи лет

Рассмотрев данные годичных колец деревьев за два тысячелетия, ученые пересмотрели температурный фон XIX века в Северном полушарии, используемый для обоснования глобального потепления. Оказалось, что он был на несколько десятых градуса Цельсия холоднее, чем считалось ранее. Таким образом, лето 2023 года на 2,07 °C теплее, чем среднее доиндустриальное лето. Более того, оно оказалось самым жарким за последние 2 тысячи лет. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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12 декабря 2015 года 197 государств подписали Парижское соглашение о борьбе с повышением средней температуры на Земле. Они договорились приложить усилия для того, чтобы к 2100 году средняя температура на планете выросла не более чем на 2 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой.

За доиндустриальный уровень температуры ученые берут данные за XIX век. Однако температурные записи 1850–1900 годов скудны и непоследовательны, а большинство из них ограничиваются определенными регионами. Поэтому данные о температуре могут быть неточными. Теперь группа ученых сравнила старые температурные записи с масштабным набором данных, полученным из годичных колец деревьев. Годичные кольца деревьев содержат абсолютно датированную информацию о летних температурах в прошлом, поэтому исследователи смогли уточнить климат XIX века в Северном полушарии. Оказалось, что тогда было на несколько десятых градуса Цельсия холоднее, чем считалось ранее.

Ученые пересчитали темпы потепления в соответствии с новыми данными. Оказалось, что температура летом 2023 года в Северном полушарии была на 2,07 °C выше, чем средняя летняя температура в период с 1850 года по 1900 год. Таким образом, цели Парижского соглашения провалились спустя менее чем 10 лет после подписания.

Кольца деревьев также показали, что лето 2023 года было самым жарким за последние две тысячи лет.

Ученые отмечают, что потепление продолжится. Весьма вероятно, что лето 2024 года побьет температурные рекорды. Важную роль в этом играет не только деятельность человека, но и Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в океане. Ученые подчеркивают, что необходимы срочные действия по смягчению последствий изменения климата.