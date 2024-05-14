Названы самые опасные модели Xiaomi по уровню SAR-излучения

Аналитики Stocklytics составили антирейтинг смартфонов, в котором собраны устройства с наиболее высоким уровнем SAR-излучения.

© Газета.Ru

Исследование показало, что с переходом от 2G, 3G и 4G на сети 5G частотный диапазон увеличился до 80 ГГц, что вызывает у экспертов опасения относительно уровня излучения. Каждый телефон излучает радиоволны, которые поглощаются телом. Излучение особенно интенсивно во время разговоров, когда смартфон подносится к уху.

Наиболее худшими по уровню излучения оказались довольно старые гаджеты. Так, первое место занял Xiaomi Mi A1, вышедший еще в 2017 году, с показателями SAR 1,58 Вт/кг и 1,42 Вт/кг на ухо и тело соответственно. На втором месте оказался тот же самый смартфон с аналогичным показателем, но в версии LTE.

С третьего по пятое место расположились Xiaomi Mi Max 3 с 1,58 Вт/кг (SAR на ухо) и 1,45 Вт/кг (SAR на тело), Xiaomi Mi Mix 3 5G с 1,56 Вт/кг (SAR на ухо) и 1,56 Вт/кг (SAR на тело) и Samsung Galaxy A23 5G с показателем 1,49 Вт/кг (SAR на ухо) и 1,25 Вт/кг (SAR на тело).

Отмечается, что Samsung Note 10, Galaxy A35 и A55, а также Redmi 5A и Note 7 Pro имеют значительно более низкие показатели излучения.