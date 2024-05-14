Samsung отказалась от выпуска складного Galaxy Z Fold6 FE

Компания Samsung переоценивает свои планы по выпуску доступной версии своего флагманского складного смартфона Galaxy Z Fold в этом году. Об этом сообщает южнокорейское издание The Elec.

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Изначально предполагалось, что в ассортименте компании появится модель Galaxy Z Fold6 начального уровня, которая должна была дополнить стандартные модели Galaxy Z Flip6 и Z Fold6. Однако, согласно источнику, южнокорейский технологический гигант может ограничиться выпуском только двух моделей в этом году.

Это решение может быть обусловлено отсутствием значимых отличий в характеристиках предлагаемых устройств и текущей нестабильностью на рынке складных смартфонов.

Предполагаемая бюджетная версия, которую могли бы назвать Fold6 FE, была задумана как более тонкая по сравнению с основной моделью, что позволило бы ей конкурировать с китайскими гаджетами. При этом даже так корейский флагман уступал бы по этому параметру конкурентам из Китая.

По слухам, презентация Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 пройдет 10 июля в Париже. Там же компания должна полноценно представить смарт-кольцо Galaxy Ring.