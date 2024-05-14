Лучший смартфон среднего класса: Samsung A55 против Realme 12 Pro+

В одном из выпусков на YouTube-канале Quke.ru протестировали в работе и сравнили по характеристикам Realme 12 Pro+ и Samsung Galaxy A55.

Samsung Galaxy A55 и Realme 12 Pro Plus — действительно хорошие смартфоны. Но всё же они разные.

В комплекте у A55 нет ничего, кроме самого смартфона и кабеля. При этом вместе с Realme 12 Pro Plus вы получите чехол, зарядку на 67 Вт, кабель. Задняя панель у Samsung сделана из стекла, рамки — из металла. В то же время на задней панели Realme расположена экокожа. Дисплей у Realme 12 Pro Plus изогнутый с минимальными рамками.

Кроме того, у Galaxy A55 есть официальная защита от воды IP67. Что касается Realme, то у него официально ничего не заявлено.

Разблокировка по лицу немного быстрее происходит у Realme, а сканер отпечатков работает примерно одинаково хорошо и встроен в обоих случаях в дисплей. По характеристикам экраны у обоих смартфонов одинаковые: это разрешение Full HD++, матрица AMOLED, частота обновления 120 Гц. Однако у Realme есть технология защиты от ШИМа, а у Samsung её нет.

Что касается производительности, то Realme работает на Snapdragon 7S Gen, а Samsung — на Exynos 1480. Оба смартфона по этому параметру показывают себя отлично.

Для тех, кто не играет в какие-нибудь игры на смартфоне, разницы в скорости работы между ними не будет. А вообще немного быстрее в играх оказывается Samsung, хотя и нагревается он сильнее.

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

У обоих смартфонов батарея имеет ёмкость 5000 мА*ч. С обоими устройствами вы можете рассчитывать минимум на 8 часов работы экрана. При этом если вы не играете, то Samsung будет у вас «жить» примерно на 10−15% дольше.

Samsung А55 поддерживает зарядку максимум на 25 Вт и полностью заряжается за 1 час 15−20 минут. Вместе с Realme 12 Pro Plus зарядка идёт уже на 67 Вт, а полностью смартфон заряжается за 40 минут.

Селфи-объективы в обоих случаях на 32 МП. Они снимают прекрасные фото. Однако с портретами справляется лучше всё-таки Realme, хоть он и не умеет на фронтальный объектив записывать видео в 4К.

На задней панели у обоих смартфонов стоят тройные камеры. Основная камера в обоих случаях 50 МП, ширик — 12 МП (Samsung) и 8 МП (Realme). Третий модуль у Realme — трёхкратный оптический зум с оптической стабилизацией и одновременно портретная камера на 64 МП, тогда как у Samsung это макро на 5 МП. Примеры фотографий — выше. Технически камера более совершенная на Realme 12 Pro Plus, но некоторые кадры получаются плохими из-за тряски рук (у смартфона большая чувствительность к этому). При этом Samsung в плане камер — более универсальный вариант.

На основную камеру записывает видео с более качественной картинкой в 4К Realme, а вот в Full HD — Samsung.

Выводы

Оба смартфона действительно хорошие. Сам же эксперт выбрал бы для себя однозначно Realme. Дело в том, что у Samsung более толстые рамки, хуже оптический зум, нет зарядки в комплекте, а её мощность меньше.