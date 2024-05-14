Астероид пролетел максимально близко к Земле

Во вторник, 14 мая, новый астероид максимально сблизился с Землей. Речь идет о небесном теле 2024JN16, которое было открыто российским астроном Геннадием Борисовым, передают «Известия».

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По словам специалиста, разглядеть астероид можно было около 13:00 по московскому времени над Западным полушарием, где в это время ночь. Он отметил, что за астероидом наблюдали многие обсерватории, расположенные в разных точках мира.

Название 2024JN16 присвоил небесному телу Международный центр малых планет. Размер астероида составляет 2–7 м. Так, для наблюдения за ним требовался 25–30-сантиметровый оптический телескоп.

Ранее сообщалось, что космическая компания Rocket Lab успешно запустила собственную ракету Electron с южнокорейским спутником и аппаратом NASA с солнечными парусами. Запуск состоялся в Новой Зеландии. Основной нагрузкой стал спутник NEONSAT-1, разработанный Исследовательским центром спутниковых технологий при Корейском институте передовых технологий.