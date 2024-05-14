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Google Wallet перестанет работать на миллионах смартфонов

Корпорация Google объявила, что фирменный сервис цифровых кошельков перестанет работать на старых смартфонах. Об этом сообщается на сайте компании.

Google Wallet перестанет работать на миллионах смартфонов
© globallookpress.com

В материале говорится, что с 10 июня приложение Google Wallet, предназначенное для хранения банковских карт, перестанет работать на Android 7 и более старых системах. Таким образом, минимальной рекомендованной ОС для работы сервиса окажется Android 8, выпущенная в 2017 году.

В Google объяснили, что решение вызвано заботой о безопасности пользователей Android. По словам специалистов, в компании не смогут разрабатывать и отправлять патчи безопасности для старых устройств. По данным компании Statcounter, доля Android 7 за апрель 2024-го составляет 1,32 процента, то есть операционной системой продолжают пользоваться миллионы потребителей.

Журналисты издания 9to5Google заметили, что ранее Google Wallet работала на Android 7 и более новых ОС. Когда приложение впервые вышло в 2022 году, оно было совместимо в том числе с девайсами на базе Android 5.

В середине апреля аналитики IDC заявили, что продажи Android-смартфонов в 2024 году будут расти быстрее, чем продажи iPhone. Отчасти это связано с ростом продаж телефонов на рынке Китая.

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