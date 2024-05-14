Google урезала флагманский чип Tensor G3 в недорогом Pixel 8a

Новый смартфон Google Pixel 8a, хоть и базируется на той же платформе Tensor G3, что и более дорогие модели линейки, показывает слегка урезанные характеристики, согласно последним тестам производительности.

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В бенчмарке Geekbench младшая модель отстает от старших на 5-9% в многопоточном режиме, что является заметным, но не критическим отклонением.

В однопоточных задачах Pixel 8a демонстрирует производительность на уровне Pixel 8, что говорит о сохранении высоких стандартов даже в более доступном устройстве.

Ситуация становится интереснее в PCMark Work, где Pixel 7a неожиданно опережает как Pixel 8a, так и Pixel 8, что может быть связано с особенностями самого бенчмарка.

Графические тесты в 3DMark Wild Life показывают, что Pixel 8a начинает тест с тех же показателей, что и более дорогие модели, но в процессе заметно отстает от Pixel 8 Pro.

Однако в определенные моменты он обгоняет базовый Pixel 8, что указывает на меньшее влияние троттлинга GPU в сравнении с старшей моделью.

Таким образом, Pixel 8a, хотя и немного слабее своих старших собратьев, сохраняет привлекательность благодаря балансу цены и производительности, предлагая пользователям хорошую альтернативу в рамках бюджетных моделей.