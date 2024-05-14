Microsoft пригрозили крупным штрафом из-за приложения Teams

Регулирующие органы Евросоюза (ЕС) собрались выдвигать против корпорации Microsoft обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Как стало известно источникам издания, Европейская комиссия (ЕК) выдвинет обвинения в создании монополии против американского IT-гиганта. Причиной назвали корпоративный сервис Teams, предназначенный для обмена сообщениями, видеозвонков и совместной работы над документами.

В Брюсселе считают, что Teams грозит конкуренции на рынке подобных сервисов, так как приложение тесно интегрировано с операционной системой Windows и другими продуктами Microsoft. Также сервис препятствует переносу данных пользователей на другие платформы. Если Microsoft признают виновной, то корпорацию заставят выплатить крупный штраф, составляющий до десяти процентов от глобального годового оборота.

В апреле Microsoft, стремясь избежать внимания регуляторов, отделила Teams от пакета программ Office. По словам журналистов FT, этого оказалось недостаточно. Источники рассказали, что официальные обвинения могут предъявить в течение нескольких недель. Авторы Financial Times напомнили, что в 2013 году ЕС оштрафовала Microsoft на 561 миллион евро за навязывание пользователям Windows браузера Internet Explorer.

В середине апреля 2024 года сенатор от Демократической партии США Элизабет Уоррен заявила, что монополия Apple на рынке смартфонов мешает людям общаться. Уоррен привела в пример сервис Apple iMessage, который несовместим с другими мессенджерами.