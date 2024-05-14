Российские ученые создали «умную» повязку для лечения хронических ран

В России создали «умную» повязку, которая способна лечить хронические раны. Эта разработка не имеет аналогов. Работает она на основе принципа электростимуляции – с его помощью в место очага раны стягиваются иммунные клетки, при этом ткани насыщаются кислородом, на них оказывается антибактериальный эффект, сообщает RT со ссылкой на Платформу Национальной технологической олимпиады.

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Методы электростимуляции для заживления ран в последние годы тщательно изучаются учеными, в том числе рассматриваются способы их интегрирования в работу электронных повязок. Использование такого способа лечения может ускорить регенерацию тканей при лечении ран разной степени сложности, при этом он не требует операционных вмешательств и является достаточно простым.

Применять подобные повязки, ускоряющие заживление, можно, к примеру, при лечении ран, возникающих в результате сахарного диабета.

Изобретение на сегодняшний день пока находится на стадии прототипа, для дальнейшей реализации проекта будут проводиться доклинические и клинические исследования при поддержке стартап-студии Центра Алмазова. Затем ученые намерены получить патент и договориться о серийном выпуске «умных» повязок.

Напомним, также российские ученые разработали антибактериальные патчи с серебром и антибиотиком для лечения хронических ран и предотвращения осложнений у пациентов в послеоперационный период. Метод предполагает введение в перевязочный материал ионов серебра и покрытие антимикробными или биоактивными соединениями.