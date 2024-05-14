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Российские ученые создали «умную» повязку для лечения хронических ран

В России создали «умную» повязку, которая способна лечить хронические раны. Эта разработка не имеет аналогов. Работает она на основе принципа электростимуляции – с его помощью в место очага раны стягиваются иммунные клетки, при этом ткани насыщаются кислородом, на них оказывается антибактериальный эффект, сообщает RT со ссылкой на Платформу Национальной технологической олимпиады.

Российские ученые создали «умную» повязку для лечения хронических ран
© Газета.Ru

Методы электростимуляции для заживления ран в последние годы тщательно изучаются учеными, в том числе рассматриваются способы их интегрирования в работу электронных повязок. Использование такого способа лечения может ускорить регенерацию тканей при лечении ран разной степени сложности, при этом он не требует операционных вмешательств и является достаточно простым.

Применять подобные повязки, ускоряющие заживление, можно, к примеру, при лечении ран, возникающих в результате сахарного диабета.

Изобретение на сегодняшний день пока находится на стадии прототипа, для дальнейшей реализации проекта будут проводиться доклинические и клинические исследования при поддержке стартап-студии Центра Алмазова. Затем ученые намерены получить патент и договориться о серийном выпуске «умных» повязок.

Напомним, также российские ученые разработали антибактериальные патчи с серебром и антибиотиком для лечения хронических ран и предотвращения осложнений у пациентов в послеоперационный период. Метод предполагает введение в перевязочный материал ионов серебра и покрытие антимикробными или биоактивными соединениями.

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