В России создали биочернила для печати растительной пищи

Ученые из Вятского государственного университета (ВятГУ) создали биочернила для 3D-печати продуктов питания из растительного сырья. В их состав добавили цельные растительные клетки. Благодаря этому удалось получить пищевой матрикс, похожий по текстуре на природную ткань.

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Сложная текстура растительной ткани является одним из важнейших факторов, которые влияют на вкус и насыщающий эффект пищи. Однако современные технологии 3D-печати не могут в полной мере ее воссоздать.

Создание биочернил позволит печатать полезные продукты с улучшенными вкусом и текстурой. Подобная разработка может быть востребована людьми, испытывающими затруднения с проглатыванием пищи, а также приверженцами здорового питания и вегетарианцами.

С помощью биопечати можно контролировать количество белков, витаминов, минералов и сахара в пище. Кроме того, продукты из биочернил содержат биологически активные вещества, благотворно влияющие на состояние организма, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось, что российские ученые напечатали человеческую ткань из живых клеток. Им удалось получить полностью функциональный аналог человеческой кожи.